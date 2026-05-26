VAR Đã Thay Đổi Bóng Đá Như Thế Nào Trong Những Năm Gần Đây

VAR đã thay đổi bóng đá như thế nào là câu hỏi mà hàng tỷ người hâm mộ trên thế giới đang tranh luận. Xoilac tổng hợp toàn bộ dữ liệu thực tế cùng tranh cãi nổi bật để người hâm mộ có góc nhìn toàn diện nhất. Cùng theo dõi phần phân tích dưới đây để hiểu rõ công nghệ này đang giúp ích hay phá hoại môn thể thao vua.

VAR là gì cùng quá trình ra đời như thế nào?

Việc đánh giá tác động bắt đầu từ việc hiểu rõ công nghệ này xuất hiện trong hoàn cảnh cụ thể nào. Hành trình từ ý tưởng đến thực tế là chuỗi thử nghiệm kéo dài 1 thập kỷ trước khi định hình lại bóng đá.

Những thông tin cơ bản về VAR cần nắm

Thử nghiệm 2018

World Cup Nga 2018 là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng chính thức tại 1 giải đấu lớn nhất hành tinh. Công nghệ này can thiệp vào 335 tình huống trong giải, lật ngược 20 quyết định sai lầm rõ ràng của trọng tài chính. Phản ứng ban đầu khá tích cực khi nhiều bàn thắng bị hủy đúng lúc nhưng thời gian chờ đợi dài gây khó chịu.

Premier League 2019/20

Premier League là giải đấu lớn cuối cùng trong nhóm Big Five châu Âu chính thức áp dụng công nghệ này từ mùa 2019/2020. Quyết định này được 20 câu lạc bộ thông qua nhưng ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối từ cổ động viên. Ở mùa giải đầu tiên thì công nghệ này can thiệp trung bình 1,5 lần mỗi trận, lật ngược 109 quyết định sai lầm.

IFAB cùng bộ quy tắc

IFAB quy định công nghệ này chỉ can thiệp vào 4 tình huống cụ thể gồm bàn thắng, penalty, thẻ đỏ lẫn nhận diện nhầm. Tiêu chí can thiệp là lỗi rõ ràng chứ không phải mọi tình huống tranh cãi, song ranh giới này lại rất mơ hồ. Chính sự mơ hồ này tạo ra phần lớn tranh cãi kéo dài suốt nhiều năm kể từ khi công nghệ này ra đời.

Công nghệ thay đổi cách bàn thắng và penalty được công nhận

Sự thay đổi thể hiện rõ nhất qua cách từng bàn thắng lẫn penalty được kiểm tra kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Không còn khoảnh khắc ăn mừng tức thì, cổ động viên phải chờ đợi xem màn hình xác nhận trước khi thực sự vui mừng.

Những công nghệ mới phát triển đi kèm cùng với VAR

Offside tự động hóa

SAOT được FIFA triển khai từ World Cup 2022 giúp rút ngắn thời gian kiểm tra việt vị từ 70 xuống còn 25 giây. Hệ thống dùng 12 camera chuyên dụng cùng chip trong bóng để theo dõi 29 điểm trên cơ thể cầu thủ rất chính xác. SAOT loại bỏ gần như hoàn toàn sai sót của con người trong các tình huống việt vị nhưng vẫn gây tranh cãi.

Handball

Luật handball là tình huống gây tranh cãi nhiều nhất kể từ khi công nghệ xuất hiện với định nghĩa liên tục thay đổi. IFAB đã chỉnh sửa luật này nhiều lần từ năm 2019 nhưng vẫn chưa tạo ra sự đồng thuận giữa trọng tài lẫn HLV. Câu hỏi cánh tay ở vị trí tự nhiên hay không tự nhiên vẫn là điểm mù lớn nhất của luật lệ hiện đại.

Penalty review

Số lượng penalty được thổi tăng đáng kể khi các tình huống phạm lỗi nhẹ trong vòng cấm được kiểm tra lại kỹ càng. Premier League ghi nhận trung bình 4,5 penalty mỗi vòng đấu mùa 2022/2023, tăng gần 40% so với trước khi công nghệ xuất hiện. Tỉ lệ bàn thắng từ penalty cao ổn định ở mức 80% khiến mỗi quyết định đều có tác động lớn đến kết quả trận.

Những con số thực tế về tác động của công nghệ tại Premier League

Tác động của công nghệ được đo lường rõ nhất qua những con số thực tế từ giải đấu Premier League hấp dẫn. Dữ liệu dưới đây phản ánh toàn cảnh tác động của hệ thống này qua nhiều mùa giải liên tiếp trên sân cỏ.

Sự tác động rõ rệt của VAR đối với giải ngoại hạng Anh

Dưới đây là những thống kê quan trọng nhất về công nghệ này tại giải đấu Premier League danh giá:

Hơn 1100 phút dừng do hệ thống mỗi mùa theo Opta, nhiều nhất trong số các giải đấu lớn tại châu Âu.

Có 18 lỗi chính thức được KMI ghi nhận mùa 2024/2025, độ chính xác tổng thể đạt khoảng 95% trong toàn giải.

Trọng tài Anthony Taylor đạt tỉ lệ chính xác gần 95% trong 76 tình huống được tổ chức KMI đánh giá.

Arsenal hưởng lợi 5 điểm từ hệ thống mùa 2025/2026 mà không bị mất điểm nào theo hướng ngược lại.

Man United chịu 9 lỗi hệ thống bất lợi nhiều nhất giải đấu Premier League trong mùa giải 2025/2026.

Nếu không có hệ thống này ở mùa 2025/2026, Man City đang dẫn đầu bảng thay vì đứng sau đội bóng Arsenal.

Premier League dự kiến bỏ phiếu chống mở rộng quyền hạn công nghệ này tại AGM vào tháng 6/2026.

Tranh cãi lớn: công nghệ có đang làm hỏng môn thể thao vua?

Vấn đề này không thể bàn đầy đủ nếu bỏ qua làn sóng phản đối ngày càng lớn từ những người trong cuộc. Các HLV lớn nhất châu Âu đang công khai lên tiếng, tạo nên cuộc tranh luận sâu sắc về tương lai của công nghệ.

Những phát ngôn của các HLV về VAR gây nên những tranh cãi

Guardiola

Pep Guardiola tuyên bố thẳng thắn với Sky Sports rằng ông chưa bao giờ tin vào hệ thống kể từ khi đến đây. Ông mô tả nó như trò tung đồng xu, kêu gọi cầu thủ tự làm tốt hơn thay vì trông chờ vào công nghệ. Đây không phải lần đầu Guardiola chỉ trích hệ thống, nhưng là tuyên bố mạnh mẽ nhất trong bối cảnh tranh đua vô địch.

Arne Slot

Arne Slot phẫn nộ sau khi Liverpool liên tục gặp bất lợi từ hệ thống trong mùa 2025/2026 vô cùng căng thẳng. HLV người Hà Lan chỉ ra rằng cầu thủ Liverpool bị từ chối nhiều tình huống mà đội khác được hưởng penalty. Phát biểu của Slot phản ánh cảm giác chung của nhiều HLV rằng hệ thống không tạo ra công bằng mà chỉ gây tranh cãi.

Vụ West Ham vs Arsenal 2026

Trận đấu ngày 10/05/2026 trở thành vụ gây tranh cãi nhất mùa giải khi bàn gỡ hòa phút cuối của West Ham bị hủy. Arsenal giữ được chiến thắng 1-0, tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City tại thời điểm nhạy cảm đó. Theo dữ liệu từ AceOdds, nếu bàn thắng được công nhận thì bảng xếp hạng sẽ thay đổi hoàn toàn với City dẫn đầu.

Các nước bỏ công nghệ: bài học từ những giải đấu quay về truyền thống

Vấn đề này được nhìn từ 1 góc độ khác qua những giải đấu dám từ bỏ công nghệ hiện đại này. Quyết định bỏ hệ thống cung cấp dữ liệu thực tế quý giá về điều gì xảy ra khi trọng tài làm việc 1 mình.

Một số giải đấu quyết định quay lại hình thức truyền thống

Eredivisie Hà Lan

Eredivisie bỏ hệ thống từ mùa 2022/2023 sau 2 mùa áp dụng tranh cãi, trở thành giải đấu đầu tiên quay lại truyền thống. Khảo sát cổ động viên Hà Lan sau 1 mùa không có công nghệ cho thấy 68% cảm thấy trận đấu thú vị hơn. Tuy nhiên tranh cãi về quyết định trọng tài không biến mất mà chỉ chuyển sang hình thức cũ trên sân cỏ.

Scotland

Scottish Premiership áp dụng hệ thống từ mùa 2023/2024 rồi quyết định bỏ chỉ sau 1 mùa vì chi phí vận hành quá cao. Chi phí triển khai đầy đủ ước tính hơn 1 triệu bảng mỗi mùa, con số không khả thi với doanh thu của Scotland. Quyết định này cho thấy công nghệ không phải giải pháp phù hợp với mọi giải đấu khi nguồn lực tài chính không đáp ứng.

Bài học chung

Kinh nghiệm từ Hà Lan lẫn Scotland cho thấy hệ thống không tự giải quyết được tranh cãi mà chỉ chuyển sang màn hình. Vấn đề cốt lõi là luật bóng đá vẫn còn nhiều vùng xám chủ quan mà không công nghệ nào có thể loại bỏ. Bài học thực sự là cách thiết kế luật lệ rõ ràng hơn để giảm phụ thuộc vào phán quyết chủ quan.

Thống kê các câu lạc bộ được lợi cùng bị thiệt nhất mùa 2025/2026

Sự thay đổi được thấy rõ nhất qua sự chênh lệch tác động giữa các câu lạc bộ trong cùng 1 mùa giải. Dữ liệu mùa 2025/2026 của Premier League là minh chứng sống động nhất cho sự không đồng đều của hệ thống này. Dưới đây là bức tranh tác động của công nghệ với các câu lạc bộ Premier League trong mùa giải 2025/2026:

Arsenal hưởng lợi 5 điểm từ hệ thống, chưa bị mất điểm nào theo chiều ngược lại trong cả mùa giải.

Man United chịu 9 lỗi bất lợi nhiều nhất giải, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng cuối mùa.

Bournemouth hưởng lợi từ 7 quyết định của hệ thống, chỉ bị 1 quyết định bất lợi trong suốt mùa giải.

Brighton bị tác động nhiều nhất về tần suất, với 5 lỗi bất lợi lẫn 3 lỗi có lợi xen kẽ nhau.

Chelsea hưởng lợi nhiều nhất về số quyết định đúng, song vị trí bảng xếp hạng ít thay đổi.

Everton bị 5 lỗi bất lợi so với chỉ 2 lỗi có lợi, ảnh hưởng đến cơ hội dự cúp châu Âu cuối mùa.

Nếu xóa toàn bộ hệ thống ở mùa 2025/2026 thì Man City dẫn đầu bảng thay vì Arsenal theo AceOdds.

Tương lai của hệ thống: công nghệ mới cùng cải cách đang đến

Những thay đổi trong quá khứ chỉ là chương đầu tiên vì công nghệ này đang tiếp tục tiến hóa với nhiều cải cách. 3 xu hướng dưới đây sẽ định hình lại hệ thống trong những năm tới, đặc biệt từ kỳ World Cup 2026 trở đi.

Tương lai VAR được mở rộng vào World Cup 2026 này

Semi-automated offside

SAOT được FIFA triển khai thành công tại World Cup 2022, rút ngắn thời gian chờ quyết định việt vị xuống còn 25 giây. Hệ thống 12 camera chuyên dụng cùng chip trong bóng theo dõi 29 điểm cơ thể cầu thủ, loại bỏ sai số con người. SAOT được kỳ vọng sẽ phổ biến rộng rãi hơn sau World Cup 2026 khi chi phí triển khai giảm xuống mức phù hợp.

Mở rộng quyền hạn hệ thống

IFAB thông qua mở rộng quyền hệ thống vào tháng 2/2026, cho phép kiểm tra góc lẫn tình huống thẻ vàng thứ 2. Tuy nhiên Premier League đang chuẩn bị bỏ phiếu chống áp dụng thay đổi này tại AGM tháng 6/2026 theo khuyến cáo của PGMOL. PGMOL lo ngại việc mở rộng quyền sẽ kéo dài trận đấu thêm đáng kể lẫn tạo thêm áp lực cho các trọng tài.

World Cup 2026

FIFA xác nhận World Cup 2026 sẽ sử dụng phiên bản mở rộng nhất, kết hợp SAOT với quyền kiểm tra thêm tình huống. Đây sẽ là phòng thí nghiệm thực tế lớn nhất để kiểm tra liệu hệ thống mở rộng có thực sự giảm tranh cãi. Kết quả từ 104 trận đấu tại World Cup 2026 sẽ quyết định phần lớn hướng đi của công nghệ trong thập kỷ tới.

Kết luận

VAR đã thay đổi bóng đá như thế nào vẫn là câu hỏi khó khi công nghệ này tiếp tục gây nhiều chia rẽ. Xoilac sẽ tiếp tục theo dõi mọi diễn biến cải cách trước thềm World Cup 2026 cùng kết quả bỏ phiếu của Premier League. Đừng quên theo dõi tin tức các cập nhật để nắm rõ tương lai của công nghệ đang định hình lại môn thể thao vua.