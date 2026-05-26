Man City Đấu “Sinh Tử” Với Crystal Palace. Pep Không Còn Tin Trọng Tài

Man City đấu “sinh tử” với Crystal Palace, HLV Guardiola mất niềm tin ở trọng tài trong tuần lễ căng thẳng nhất mùa giải. Xoilac cập nhật toàn bộ diễn biến trận đấu cùng bức tranh cuộc đua vô địch còn đang dang dở. Cùng theo dõi phân tích chi tiết để hiểu rõ Man City còn bao nhiêu cơ hội trong những vòng đấu cuối cùng.

Cuộc đua vô địch: Man City còn bao nhiêu cơ hội sau trận thắng Crystal Palace?

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn vô cùng căng thẳng nhất. Chiến thắng 3-0 trước Palace giúp City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn đúng 2 điểm.

Thắng 3-0 trước Crystal Palace củng cố thêm hi vọng cho Man City

Arsenal

Arsenal dẫn đầu bảng với khoảng cách 2 điểm so với City, còn 2 trận đấu cuối mùa trước Burnley lẫn Crystal Palace. Opta tính xác suất Arsenal vô địch ở mức 87,2% phản ánh lợi thế lịch thi đấu của đội Mikel Arteta. Nếu Arsenal thắng cả 2 trận còn lại thì chức vô địch về tay Pháo Thủ bất kể kết quả của City.

Man City

Chiến thắng trước Palace đưa City trở lại cách Arsenal đúng 2 điểm với 2 trận đấu còn lại. City cần thắng cả Bournemouth lẫn Aston Villa, đồng thời chờ Arsenal vấp ngã ít nhất 1 lần. Đây là kịch bản khó nhưng Phil Foden khẳng định còn nhiều thứ có thể xảy ra vào ngày cuối mùa.

Hiệu số bàn thắng

Nếu City lẫn Arsenal kết thúc mùa giải cùng điểm số, hiệu số bàn thắng sẽ là tiêu chí phân định chức vô địch theo quy định Premier League. City hiện có lợi thế nhỏ so với Arsenal, đây là lý do Guardiola tung 6 cầu thủ tấn công trong 30 phút cuối trận để săn thêm bàn thắng. Mỗi bàn ghi thêm ở Bournemouth lẫn Aston Villa đều có thể trở thành bàn thắng vô địch nếu hai đội về đích ngang điểm nhau.

Lịch thi đấu cuối mùa

City phải đối mặt 3 trận đấu trong vòng 7 ngày gặp Crystal Palace, Chelsea tại FA Cup lẫn Bournemouth. Lịch thi đấu dày đặc buộc Guardiola phải xoay tua liên tục, đặt ra câu hỏi lớn về thể lực toàn đội. Guardiola thừa nhận thẳng thắn rằng mệt mỏi đang tích lũy nên không thể đòi hỏi gì thêm từ các cầu thủ.

Trận thắng 3-0 Crystal Palace: Foden tỏa sáng, Haaland nghỉ ngơi

Đội bóng ra sân bằng đội hình xoay tua đáng kể nhưng vẫn thể hiện sức mạnh vô cùng đáng nể. Guardiola cho Haaland, Doku lẫn Cherki nghỉ ngơi để dành lực lượng cho FA Cup nhưng vẫn thắng thoải mái 3-0.

Những cả nhân nổi bật trong trận thắng 3 bàn của MC

Phil Foden

Phil Foden đá chính lần đầu tiên trong hơn 2 tháng trước Palace, lập tức tỏa sáng với 2 kiến tạo ngay hiệp 1. Tiền vệ người Anh chuyền gót cho Semenyo mở tỉ số trước khi tạo bàn thứ 2 cho Marmoush bằng pha phối hợp. Màn trình diễn này đủ thuyết phục ban lãnh đạo City đẩy nhanh đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ 25 tuổi.

Antoine Semenyo

Antoine Semenyo mở tỉ số cho City ở phút 22 từ đường kiến tạo của Foden, ghi bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp. Tiền đạo người Ghana đang thu hút sự chú ý của Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Semenyo tận dụng triệt để cơ hội hiếm hoi được đá chính trong trận đấu có tầm quan trọng đặc biệt này.

Haaland

Erling Haaland ngồi dự bị suốt 90 phút là quyết định táo bạo của Guardiola trong trận đấu mang tính sinh tử. Tiền đạo người Na Uy đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 26 bàn nhưng Guardiola ưu tiên bảo toàn thể lực. Haaland được kỳ vọng trở lại đá chính trước Bournemouth trong trận đấu được xác định là chung kết thực sự.

Những con số nổi bật trong trận đấu với Crystal Palace

Trận đấu tạo ra những thống kê vô cùng đáng nhớ trong bức tranh cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Những con số dưới đây phác thảo toàn cảnh trận đấu lẫn tác động trực tiếp đến bảng xếp hạng. Dưới đây là những con số quan trọng nhất xung quanh trận thắng 3-0 trước câu lạc bộ Crystal Palace:

Tỉ số chung cuộc 3-0 khi City thắng thoải mái dù xoay tua 6 vị trí so với trận Brentford.

Khoảng cách 2 điểm được City thu hẹp với Arsenal sau trận thắng, đưa cuộc đua về vạch xuất phát.

Xác suất 87,2% cho khả năng Arsenal vô địch theo Opta dù cho City đang giành chiến thắng liên tiếp.

Tổng số 26 bàn của Haaland mùa này dù anh phải ngồi dự bị toàn trận trước câu lạc bộ Palace.

Đóng góp 2 kiến tạo của Foden sau hơn 2 tháng không được đá chính tại giải đấu Premier League.

Phút thứ 2 chứng kiến bàn thắng của Mateta bị hủy vì Brennan Johnson việt vị trong pha dẫn đến bóng.

Lịch thi đấu hủy diệt 3 trận trong 7 ngày của City ở giai đoạn cuối mùa quyết định tất cả.

Guardiola mất niềm tin ở trọng tài: tuyên bố gây chấn động

Trận đấu không chỉ nóng bởi kết quả sân cỏ mà còn bởi tuyên bố bùng nổ của Guardiola về trọng tài. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã không thể kiềm chế sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi.

Pep Guardiola thể hiện rõ sự không hài lòng về tổ VAR

Vụ VAR Arsenal – West Ham

Arsenal thắng West Ham 1-0 nhờ VAR hủy bàn gỡ hòa phút cuối của đội chủ nhà vì phạm lỗi thủ môn. Jarrod Bowen lẫn HLV Nuno Espirito Santo phẫn nộ công khai nhưng VAR giữ nguyên quyết định giúp Arsenal giành 3 điểm. Guardiola thậm chí đã kêu gọi trên mạng xã hội trước trận nhưng lời kêu gọi đó không được đáp lại.

Phát biểu “chưa bao giờ tin VAR”

Guardiola tuyên bố thẳng thắn với Sky Sports rằng ông chưa bao giờ tin vào VAR kể từ khi đến đây. Ông nói thêm đó là trò tung đồng xu nên hãy tự làm tốt hơn thay vì đổ lỗi cho người khác. Thông điệp này được Guardiola cố tình gieo vào đầu cầu thủ như 1 chiến thuật tâm lý vô cùng thành công.

Vụ handball phút 6

Phút thứ 6 trận đấu, bóng chạm tay hậu vệ trong vòng cấm nhưng trọng tài Stuart Attwell không thổi phạt. Cổ động viên phẫn nộ dữ dội vì cho rằng đây là penalty rõ ràng trong trận đấu có tầm quan trọng. Cựu trọng tài Keith Hackett sau đó xem lại băng hình lẫn kết luận Attwell quyết định đúng vì tay khép sát.

Crystal Palace xoay tua: Conference League final ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch

Đội khách rõ ràng không bước vào trận đấu căng thẳng này với đội hình xuất phát được đánh giá là tốt nhất. HLV Oliver Glasner đang ưu tiên chuẩn bị cho chung kết Conference League gặp Rayo Vallecano vào ngày 27/05 tại Leipzig.

Mục tiêu giữ sức của Crystal Palace cho Conference League

Oliver Glasner

Oliver Glasner xoay tua đội hình đáng kể trước City để dành nhiều trụ cột cho chung kết châu Âu lịch sử. HLV người Áo xác nhận đội bóng sẽ thi đấu chuyên nghiệp nhưng thừa nhận ưu tiên số 1 đã rõ ràng. Guardiola thậm chí còn ghi nhận điều này khi chắc chắn họ sẽ cố hết sức dù có chung kết sau đó.

Brennan Johnson

Brennan Johnson tưởng mở tỉ số cho Palace ngay phút thứ 2 trong 1 pha dứt điểm vô cùng sắc bén. Tuy nhiên VAR hủy bàn thắng vì phát hiện Johnson ở vị trí việt vị trong pha dẫn đến bóng của Mateta. Nếu bàn thắng được công nhận thì trận đấu có thể diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác với đội chủ nhà.

Arsenal vs Crystal Palace vòng cuối

Ngày 24/05, Arsenal làm khách tại Selhurst Park khi Palace nhiều khả năng tiếp tục xoay tua để bảo toàn lực lượng. Đây là lợi thế rõ ràng cho Arsenal trong cuộc đua vô địch khi đối thủ đang tập trung vào mục tiêu khác. Nhiều chuyên gia gọi đây là lịch thi đấu bất công với City khi phải gặp Bournemouth lẫn Villa đang tranh châu Âu.

Hành trình đến đây: Man City mùa giải 2025/2026 thăng trầm thế nào?

Đội bóng có thể đoạt 7 chức vô địch trong 10 năm nhưng lại trải qua hành trình không bằng phẳng nhất. Nhìn lại hành trình đó mới thấy rõ vì sao cuộc đua này vẫn còn dang dở đến những vòng cuối cùng.

Những điểm thăng trầm của Man City trong mùa 25/26

Dưới đây là những mốc quan trọng trong hành trình của Man City ở mùa giải 2025/2026 đầy biến động:

Vô địch Carabao Cup là danh hiệu đầu tiên mùa giải giúp City giữ lửa trong giai đoạn hỗn loạn.

Giai đoạn tháng 12 đến tháng 1 chứng kiến City tụt xuống hạng 5 với khoảng cách 9 điểm so với Arsenal.

Giai đoạn tháng 2 đến tháng 3 có chuỗi 8 trận bất bại giúp City leo lên tranh đua trực tiếp.

Trận chung kết FA Cup gặp Chelsea ngày 16/05 tại Wembley là cơ hội giành danh hiệu thứ 2 trong mùa.

Tiền đạo Na Uy Haaland vẫn duy trì sản lượng đỉnh cao với 26 bàn thắng dù cho City thiếu ổn định.

Trận hòa 3-3 trước Everton ở phút 97 làm đánh mất cơ hội lên đầu bảng đau nhất mùa giải này.

Trận chung kết Champions League gặp PSG ngày 30/05 là cơ hội để City hoàn thành cú ăn 3 lịch sử.

Dự báo: Man City có thể lật ngược tình thế để vô địch?

Trận đấu vừa qua chỉ là bước khởi đầu khi 2 trận còn lại trước Bournemouth lẫn Aston Villa mới quyết định tất cả. 3 góc nhìn dưới đây phân tích thực tế khả năng City lật ngược tình thế trước đối thủ Arsenal.

Kịch bản vô địch nào của Man City trong 2 vòng đấu cuối

Bournemouth

Bournemouth đang hạng 6 với động lực tranh suất Champions League rất lớn khi HLV Andoni Iraola dẫn dắt trận cuối sân nhà. Đây là đối thủ nguy hiểm nhất trong 2 trận còn lại của City khi không có gì để mất. Guardiola gọi Bournemouth là đối thủ đáng gờm cho thấy ông thực sự lo lắng trước trận đấu quyết định này.

Aston Villa

Aston Villa dưới tay Unai Emery đang thi đấu ở chung kết Europa League nhưng vẫn cạnh tranh đến cùng trong nước. Nếu chưa ngã ngũ thì Emery sẽ không nhượng bộ dù đang nghĩ đến đấu trường cúp châu Âu. City đã từng nếm trái đắng trước các đội không còn gì để mất ở Etihad trong chính mùa giải này.

Kịch bản vô địch

Kịch bản City vô địch yêu cầu thắng cả Bournemouth lẫn Villa, đồng thời Arsenal thua ít nhất 1 trong 2 trận. Nếu cả 2 đội kết thúc cùng điểm thì hiệu số bàn thắng sẽ quyết định ngôi vương của mùa giải. Xác suất 12,8% theo Opta là thấp nhưng Guardiola đúng khi nói còn nhiều thứ có thể xảy ra.

Kết luận

Man City đấu “sinh tử” với Crystal Palace, HLV Guardiola mất niềm tin ở trọng tài ngay sau trận đấu. Xoilac sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến cuộc đua vô địch theo từng trận đấu còn lại của mùa giải. Đừng quên theo dõi tin tức sát những ngày cuối mùa để không bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử có thể xảy ra.