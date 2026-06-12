Nhận Định Haiti – Scotland Vào Lúc 08:00 Ngày 14/06 Bảng C

Nhận định Haiti – Scotland vào lúc 08:00 ngày 14/06 cho thấy Scotland sở hữu nhiều lợi thế để hướng tới chiến thắng trong trận ra quân tại bảng C. Tuy nhiên, mức kèo chấp tương đối sâu khiến cửa dưới Haiti và lựa chọn Xỉu vẫn là những phương án đáng cân nhắc. Đừng quên truy cập trang web Xoilac mỗi ngày để cập nhật tỷ lệ mới nhất.

Hành trình đến World Cup 2026 của Haiti và Scotland

Trước khi bước vào cuộc đối đầu tại bảng C, cả Haiti và Scotland đều trải qua hành trình vòng loại với những dấu ấn riêng. Nếu đại diện Caribbean tạo nên bất ngờ bằng tinh thần chiến đấu kiên cường, thì Scotland lại khẳng định sức mạnh bằng lối chơi ổn định trước các đối thủ châu Âu.

Haiti tạo nên bất ngờ tại khu vực CONCACAF

Haiti giành vé tham dự World Cup 2026 nhờ màn trình diễn đầy nỗ lực ở vòng loại khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng, đội bóng này vẫn biết cách tận dụng tốc độ và sức mạnh thể chất để vượt qua nhiều đối thủ khó chịu. Điểm mạnh của Haiti nằm ở tinh thần thi đấu máu lửa và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh.

Hành trình góp mặt tại World Cup 2026 của Haiti và Scotland

Scotland cho thấy sự ổn định đáng nể

Trong khi đó, Scotland tiếp tục khẳng định vị thế của một đội tuyển giàu tính cạnh tranh tại châu Âu. Đoàn quân của Steve Clarke sở hữu hàng tiền vệ chất lượng cùng hệ thống chiến thuật được vận hành bài bản.

Những chiến thắng quan trọng ở vòng loại giúp Scotland bước vào World Cup với sự tự tin rất lớn. Kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu đỉnh cao cùng chất lượng nhân sự đồng đều là cơ sở để “Tartan Army” được đánh giá cao hơn trong cuộc chạm trán với Haiti.

Đội hình dự kiến ra sân của Haiti – Scotland tại World Cup

Bước vào trận chiến mở màn mang tính lịch sử tại bảng C World Cup 2026, cả hai đội tuyển đều có trong tay những quân bài tối ưu nhất vừa được chốt danh sách chính thức lên FIFA vào đầu tháng 6. Sự xuất hiện của các ngôi sao đang chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh cùng các giải đấu hàng đầu châu Âu hứa hẹn một màn so tài rực lửa.

Đội hình dự kiến ĐT Haiti (4-2-3-1)

Nhận định nhân sự Haiti: Sự bổ sung chất lượng từ tiền vệ Jean-Ricner Bellegarde giúp tuyến giữa Haiti có thêm sức chiến đấu. Trên hàng công, chân sút vĩ đại nhất lịch sử – Duckens Nazon cùng mãnh thú Frantzdy Pierrot sẽ là những niềm hy vọng lớn nhất để phá vỡ khối bê tông của đại diện châu Âu.

Thủ môn: Johny Placide (Đội trưởng – SC Bastia).

Hậu vệ: Carlens Arcus (Angers), Jean-Kévin Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano).

Tiền vệ trung tâm: Leverton Pierre (FC Vizela), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers).

Tiền vệ công/Cánh: Derrick Etienne (Toronto FC), Louicius Deedson (FC Dallas), Duckens Nazon (Esteghlal FC).

Tiền đạo cắm: Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor) hoặc Wilson Isidor (Sunderland AFC).

Đội hình dự kiến Haiti vs Scotland trước giờ bóng lăn

Đội hình dự kiến ĐT Scotland (3-4-2-1)

HLV Steve Clarke đang sở hữu đội hình ổn định với những trụ cột như Billy Gilmour, Scott McTominay ở tuyến giữa. Bên cạnh đó, khả năng lên công về thủ của đội trưởng Andy Robertson hứa hẹn sẽ giúp Scotland tạo ra nhiều sức ép bên hành lang cánh trái.

Thủ môn: Angus Gunn (Nottingham Forest) hoặc Craig Gordon (Hearts).

Hậu vệ (3 trung vệ): Jack Hendry (Al-Ettifaq), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Kieran Tierney (Celtic).

Tiền vệ cánh/Chạy biên: Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Đội trưởng – Liverpool).

Tiền vệ trung tâm: Billy Gilmour (SSC Napoli), Scott McTominay (SSC Napoli).

Tiền vệ công hộ công: John McGinn (Aston Villa), Ryan Christie (AFC Bournemouth).

Tiền đạo cắm: Lawrence Shankland (Hearts) hoặc Ché Adams (Torino).

Lịch sử đối đầu của 2 đội Haiti – Scotland

Xét về lịch sử, đây là lần đầu tiên hai đội tuyển quốc gia Haiti vs Scotland chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức. Việc thiếu dữ liệu đối đầu trực tiếp biến trận đấu lúc 08:00 ngày 14/06 trở thành màn dò xét chiến thuật đầy toan tính trong những phút đầu.

Xoilac thống kê đối đầu giữa Haiti vs Scotland

Tuy nhiên, kinh nghiệm tại đấu trường World Cup của Scotland rõ ràng vượt trội so với đối thủ. Dù đã có 28 năm vắng bóng kể từ France 1998, Scotland vẫn là cái tên quen mặt của bóng đá châu Âu. Trong khi lần duy nhất Haiti được hít thở bầu không khí World Cup đã diễn ra từ tận năm 1974. Sự già dặn về bản lĩnh trận mạc tại các giải đấu lớn sẽ là vũ khí tối thượng giúp đoàn quân áo xanh làm chủ hoàn toàn thế trận.

Dự đoán tỷ số trận đấu Haiti – Scotland

Scotland được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội. Nếu thi đấu đúng sức, đại diện châu Âu đủ khả năng kiểm soát thế trận rồi hướng tới chiến thắng trong ngày ra quân.

Dự đoán tỷ số hiệp 1: Haiti 0 – 1 Scotland

Dự đoán tỷ số chung cuộc: Haiti 0 – 2 Scotland

Gợi ý chọn kèo: Haiti (+1.5) và Xỉu (2.5).

Kết luận

Nhận định Haiti – Scotland vào lúc 08:00 ngày 14/06 cho thấy Scotland đang nắm nhiều lợi thế để giành chiến thắng trong ngày ra quân. Dù vậy, cửa Xỉu vẫn là lựa chọn sáng giá khi cả hai đội nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn. Đăng ký tài khoản Xoilac để nhận ưu đãi hấp dẫn, cập nhật những kèo đấu chất lượng nhất tại World Cup 2026.